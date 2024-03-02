بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود الاحتلال وتدمير آلياته (فيديو)

غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" ، اليوم السبت ، في بيانات متتالية الإجهاز على عدد من جنود الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة في قطاع غزة.

وفي بيانات منفصلة وعبر قناتها على التلغرام أعلنت الكتائب ما يلي:

18:48 تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

18:09 بعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا.. أكد مجاهدونا استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة

18:04 بعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا.. أكد مجاهدونا تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية راجلة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

17:57 بعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا.. أكد مجاهدونا تفجير دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بعبوات "شواظ" جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة

17:45 تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وبثت كتائب القسام مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.