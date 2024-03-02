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تظاهرات في مدن وعواصم عربية وعالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

السبت 02 مارس 2024 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات في مدن وعواصم عربية وعالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة



عواصم/سما/

شهدت العديد من المدن والعواصم العربية والعالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والعاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة اللبنانية بيروت، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة اليابانية طوكيو، ومدينتي مانشستر وبرمنغهام والعاصمة لندن في بريطانيا، وشتوتغارت الألمانية، ومالمو السويدية، وميلانو الإيطالية، ولوكسمبورغ، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 30320 مواطنا، وإصابة 71533 آخرين.

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