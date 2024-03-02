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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يتّهم إسرائيل بـ"القتل الجماعي للفلسطينيين"

السبت 02 مارس 2024 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يتّهم إسرائيل بـ"القتل الجماعي للفلسطينيين"



نيروبي/سما/

اتّهم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، اليوم السبت، إسرائيل بـ"القتل الجماعي للفلسطينيين"، بعد استشهاد أكثر من 115 شخصًا بنيران الاحتلال أثناء احتشادهم للحصول على مساعدات في قطاع غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي.

وقال الاتحاد في بيان مؤرخ الجمعة ونشر السبت على منصة "إكس" إن "محمد يدين بشدة هجوما شنّته القوات الإسرائيلية أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 فلسطيني يبحثون عن مساعدات إنسانية منقذة للحياة".

وأضاف البيان "يدعو محمد إلى تحقيق دولي لمحاسبة الجناة" ويحضّ على "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".

وكانت قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، قد فتحت نيران رشاشاتها، يوم الخميس الماضي، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وجاءت تلك المأساة بعدما حذّر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي من أن "المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة إذا لم يتغيّر شيء".

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