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أبو حمزة: الحرب مستمرة ومسألة اليوم التالي لايحددها إلا المجاهدون

السبت 02 مارس 2024 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حمزة: الحرب مستمرة ومسألة اليوم التالي لايحددها إلا المجاهدون



غزة/سما/

أكد الناطق باسم سرايا القدس "ابو حمزة", اليوم السبت, اننا "نواصل ثباتنا أمام آلة الحرب الاسرائيلية وحرب الإبادة الواضحة وذهبنا للحرب المفتوحة تحريرا للأسرى وتحقيقا لمصالح شعوبنا".

واضاف, "أما آن لكم أن تحركوا مدافعكم أسوة بالشرفاء في لبنان واليمن والعراق, كما تتوجهون إلى الله بالصلاة والصيام توجهوا إلى فلسطين بالسلاح".

وتوجه "ابو حمزة" للفلسطينيين بالقول: "لشعبنا الذي تحمل ما لا تطيقه الجبال نحن نتقاسم معكم الألم والمعاناة والصمود".


وشدد على انه "لن نوقف مقاومتنا حتى اندحار اسرائيل عن غزة وعن كل فلسطين, وعلى مدار الأيام الماضية نفذنا العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد الجيش الاسرائيلي".

وتابع "ابو حمزة", "نعلن استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن".

وأردف: "نقول لنتنياهو إن مسألة اليوم التالي في القطاع لا يحددها إلا المجاهدون".

ودعا "ابو حمزة" الأمة العربية إلى أن "يكون اليوم الأول من رمضان يوما عالميا لنصرة غزة".

وختم: "أقول لشعبنا في الضفة والقدس المحتلة انفروا خفافا وثقالا لمهاجمة اسرائيل".

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