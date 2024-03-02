قطع مسافة 12 كيلومتراً بدون حذاء! فيديو لطفل فلسطيني خرج من منزله بحثاً عن الطعام

غزة/سما/

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت 2 مارس/آذار 2024، مقطع فيديو يظهر طفلاً فلسطينياً من شمال غزة، خرج من منزل عائلته حافياً بلا حذاء، وقطع مسافة 12 كيلومتراً، بحثاً عن الطعام.

لكن الطفل الفلسطيني بدون حذاء لم يستطع العثور على ما يسكت جوعه، وتاه أثناء بحثه، ولم يعرف طريق العودة إلى منزله.

الطفل المتعب والجائع، قطع 12 كيلومتراً حافي القدمين، من بيت لاهيا إلى منطقة التوام، عندما سمع أنه يتم فيها توزيع الطحين.



قال في مقطع الفيديو: "أجيت أجيب طحين أو شيء ناكله.. ومش عارف الطريق والله، ورجعت من غير ولا شيء".

كما أضاف أنهم لا يملكون شيئاً في بيتهم؛ ما اضطره إلى قطع المسافة الطويلة بلا حذاء، وسط حالة التعب التي ظهرت على وجهه.



تشتد معاناة سكان شمال غزة مع تفاقم المجاعة التي يتعرضون لها، حيث يواجهون نقصاً حاداً في الإمدادات الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والخضار.

الفلسطينيون في شمال غزة، يعيشون معاناة وصعوبات حوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس يؤرق عيشهم، وسط تحذيرات من أن منع وصول المساعدات إليهم سيشكل خطراً على حياتهم.