وفد من حماس في القاهرة خلال ساعات لتسليم رد الحركة النهائي على "إطار باريس 2"

غزة/سما/

أكد مصدر مصري، اليوم السبت، أن وفداً من حركة حماس، يضم نائب رئيس مكتب غزة خليل الحية وعضو المكتب السياسي للحركة زاهر جبارين، سيصل إلى القاهرة خلال ساعات لتسليم ردّ الحركة النهائي على إطار "باريس 2"، فيما سيوجد بالتزامن وفد أمني إسرائيلي في العاصمة المصرية، من ضمنه مسؤول ملف الأسرى في الجيش نيتسان آلون، للاطلاع على مضمون الردّ.

وأوضح المصدر المصري لصحيفة العربي الجديد أن لدى الوفد الإسرائيلي الذي سيصل إلى القاهرة صلاحية التفاوض، بعد التأكد من تلبية ردّ المقاومة الحدّ الأدنى الذي حددته الحكومة الإسرائيلية.

وفي السياق، نقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين، اليوم أيضاً، قولهما إنه من المقرّر أن تُستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في القاهرة غداً الأحد. وأوضحا أنّ الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، مشيرين إلى أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

وفي السياق، تقول مصادر قيادية في حركة حماس إنّ الأخيرة لن تقدّم أي تنازلات تسعى الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي لفرضها على المقاومة خلال عملية التفاوض غير المباشر.

ويكشف قيادي في الحركة، أن "حماس" والمقاومة لن تقدّما أي تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى لديهما دون ثمن، و"ثمن كبير يجب أن تدفعه على صعيد التخفيف من معاناة أهل غزة ووقف إطلاق النار".



ويوضح أنّ ما يثار بشأن اشتراط تل أبيب الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء من أجل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، لا يمكن أن يمثل ضغطاً على المقاومة، قائلاً "كل شيء في عملية التفاوض يجب أن يكون أمامه ثمن يُدفع، وهناك مطالب واضحة حددتها الحركة على الاحتلال أن ينفذها حتى يحرر أسراه وينقذ من بقي منهم على قيد الحياة".

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أنّ حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت مصر وقطر بأنها لن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن، حتى تقدّم حماس قائمة الأسرى المحتجزين لديها والذين ما زالوا على قيد الحياة.

وتعتقد إسرائيل أنّ 134 أسيراً يوجدون لدى المقاومة، تقول إن من بينهم 31 جثة لأسرى، إضافة إلى 6 أسرى يحملون الجنسية الأميركية.



وأمس الجمعة، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، استشهاد عدد من مقاتليها ومقتل 7 من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة. وقال أبو عبيدة إن عدد الأسرى الذين قتلوا نتيجة العمليات العسكرية لجيشِ الاحتلال في قطاع غزة قد يتجاوز سبعين أسيراً.

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلنت كتائب القسام أن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها يقدَّر بما بين 200-250 أسيراً، قبل أن تبرم صفقات تبادل على مدار أسبوع، أفرجت بموجبها عن عشرات منهم من الأطفال والنساء، مقابل الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال.

وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره المصري وقف إطلاق النار في غزة

في الأثناء، استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي انعقدت في الدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بين الطرفين، مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وسادت في الساعات الأخيرة مخاوف من تعثر المفاوضات، بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس في شارع الرشيد بمدينة غزة، حيث استهدف مئات المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 110 أشخاص.

وذكر المصدران لـ"رويترز" أنّ ما حصل في شارع الرشيد لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدّم المحرز في سير المفاوضات.

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية قد نقلت، أمس الجمعة، عن مسؤولين أميركيين، قلقهم البالغ إزاء احتمال تعثر المفاوضات بعد ما حصل في شارع الرشيد، مشيرة نقلاً عن مسؤول أميركي إلى أن هناك شعوراً متزايداً بالتشاؤم في البيت الأبيض بشأن إمكانية إنهاء الاتفاق الذي قال الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً إنه بات قريباً.