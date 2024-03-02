أمير قطر ورئيس إيران يبحثان التطورات في غزة

الدوحة/سما/

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس إيران إبراهيم رئيسي، السبت، التطورات في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها".

كما بحث اللقاء "آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".