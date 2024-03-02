مصر تعلن إسقاط مساعدات جديدة جوا على شمال غزة

غزة/سما/

أعلن الجيش المصري، السبت، تنفيذ إسقاط جوي جديد لمساعدات على مناطق شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش العقيد غريب عبد الحافظ، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعمق ممارسات التجويع الإسرائيلية بحق أهالي القطاع.

وأفاد المتحدث بأن "القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة".

وأضاف: "نُفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع"، دون تفاصيل بشأن حجمها.

وأكد أن "مصر ستواصل جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني" .

وفي الفترة الأخيرة، بدأت دول عربية بينها مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع.

والخميس، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية انطلاق عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات مصرية إماراتية على شمال غزة "سعيا لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب".

وقالت إن "عملية طيور الخير ستستمر عدة أسابيع، وتجسد مستوى التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة".

وأوضحت أن ذلك تأتي ضمن إطار "عملية الفارس الشهم الإنسانية 3"، التي انطلقت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بناءً على أوامر من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.