  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حكومة اليمن تعلن غرق السفينة البريطانية “روبيمار” التي استهدفها الحوثيون

السبت 02 مارس 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة اليمن تعلن غرق السفينة البريطانية “روبيمار” التي استهدفها الحوثيون



صنعاء/سما/

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا السبت بغرق سفينة الشحن البريطانية “روبيمار” التي تركت في جنوب البحر الأحمر بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن “خلية الأزمة للتعامل مع السفينة روبيمار” المشكلة من الحكومة اليمنية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وذكر البيان: “نعلن غرق السفينة (إم في روبيمار) مساء أمس الجمعة وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر”.

وأعربت الحكومة “عن الأسف لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر”.

ومن جانبها، تمسكت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، بإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة شرطا للسماح بسحب السفينة البريطانية “روبيمار”.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، عبر منصة “إكس”: “نؤكد مجددا أن العرض سارٍ لقطْر (سحب) السفينة (روبيمار) مقابل إدخال شاحنات إغاثة لغزة”.

وأضاف أن جماعته “تحمل بريطانيا كافة النتائج (عن مصير السفينة)”، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 7:55 تغ، لم تُعقب بريطانيا على تصريحات المسؤول البارز في جماعة الحوثي.

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة الشحن “روبيمار” في البحر الأحمر بعدة صواريخ بحرية، ما أدى إلى تعرضها لإصابة بالغة، وجعلها مهددة بالغرق.

وتحمل السفينة “آلاف الأطنان من الأسمدة والوقود الخاص بها وتبعد نحو 16 ميلا عن البر اليمني”، وفق الحكومة اليمنية.

والأربعاء الماضي، حذر محافظ الحديدة غربي اليمن الحسن طاهر، في تصريح صحافي، من غرق السفينة “روبيمار” بعد جنوحها قرب سواحل اليمن الغربية.

وفي اليوم نفسه، قالت السفارة البريطانية لدى اليمن عبر منصة “إكس”، إن “السفينة روبيمار معرضة لخطر التسرب (النفطي) في البحر الأحمر”، دون مزيد من التفاصيل.

و”تضامنا مع قطاع” غزة الذي يواجه منذ نحو 5 أشهر حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تقدم شرطا جديدا لمصر وقطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا

غانتس يتوجه إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو الغاضب

بايدن يعلن أن بلاده ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة.. ويرتكب زلة جديدة

"القسام" تعلن مقتل 7 أسرى إسرائيليين.. أحدهم صديق مقرب من نتنياهو (شاهد)

جون ستيوارت ينتقد تغطية CNN "لمجزرة الطحين" في غزة

"هآرتس": تفسيرات "إسرائيل" بشأن مجزرة المساعدات في غزة غير مقنعة.. وهذه تداعياتها

وزير الخارجية الإسرائيلي مهاجما أردوغان: "من الأفضل أن تصمت وتخجل!"

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-02_14-55-03

الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة.. شاهد

وفد من حماس في القاهرة خلال ساعات لتسليم رد الحركة النهائي على "إطار باريس 2"

thumbs_b_c_9d2150c72fa9d1aa7656fc7e2689836b

مصر تعلن إسقاط مساعدات جديدة جوا على شمال غزة

سفير أمريكي سابق: "إسرائيل" تقوم بأسوأ إذلال للولايات المتحدة رأيته في حياتي

photo_2024-03-02_14-33-25

فيديو: الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية