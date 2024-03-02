سفير أمريكي سابق: "إسرائيل" تقوم بأسوأ إذلال للولايات المتحدة رأيته في حياتي

غزة/سما/

قال السفير الأمريكي السابق، روبرت فورد، إن الولايات المتحدة، التي ستقوم بعملية إنزال جوي للمساعدات إلى غزة، تتعرض لأسوأ إذلال من قبل إسرائيل.

وأوضح فورد، الذي عمل سفيراً للولايات المتحدة لدى سوريا والجزائر، في منشور على حسابه على حسابه على “إكس” أنه ” رأى إسرائيل تهين الإدارة الأمريكية السابقة، ولكن بصرف النظر عن الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة عام 1967 ضد سفينة البحرية الأمريكية “ليبرتي”، إلا أن إجبار الولايات المتحدة الآن على القيام بإنزال جوي للمساعدات إلى غزة كما لو أن الولايات المتحدة ليست أفضل من مصر والأردن هو أسوأ إذلال إسرائيلي للولايات المتحدة رأيته في حياتي”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش الأمريكي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لقطاع غزة في الأيام المقبلة.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض “سننضم الى أصدقائنا في توفير المساعدات الملقاة من الجو”، مشيرا إلى أن “تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا”، وأن إدارته “ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة”.

واللافت أنه وفي زلة جديدة، قال بايدن إن الإنزال الجوي سيتم على أوكرانيا بدل غزة، وهو ما جدد التساؤلات وأشعل التعليقات حول صحته الذهنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أثار ذلك أسئلة وجهها صحافيون للمتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لاحقا، الذي حاول إنكار ذلك!

وزاد فورد على منشوره بالقول:”ويجب أن أضيف أن الولايات المتحدة ستقوم بإسقاط المساعدات الإنسانية جواً لسكان غزة إذا وافقت القوات الجوية الإسرائيلية بكل لطف على عدم إسقاط الطائرات الأمريكية فوق غزة”.



وأوضح فورد بشأن قوله إن الولايات المتحدة ليست أفضل من مصر والأردن بالقول: “ليست أفضل ليس بأي معنى معنوي. ولكن من المفترض أن تكون للولايات المتحدة علاقات أكبر وأوثق مع إسرائيل من العلاقات بين إسرائيل والأردن أو مصر. ومع ذلك، ليس لواشنطن تأثير أكبر من تأثير القاهرة أو عمان على تصرفات إسرائيل في المجال الإنساني في غزة”.