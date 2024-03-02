أبو مرزوق: "حماس" تصرّ على لعب روسيا دورا رئيسيا في إنهاء الفلسطيني الإسرائيلي

غزة/سما/

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق إصرار الحركة على أن تلعب روسيا دورا رئيسيا مقابل الولايات المتحدة وإسرائيل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال أبو مرزوق في حديث لوكالة "نوفوستي" إن الحركة تطالب بأن تكون روسيا لاعبا رئيسيا في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأن تحظى بدعم عدد من الدول التي ستدعمها، وسنحاول تحقيق هذا الهدف، لخلق التوازن في مفاوضات الحل".

كما أكد استعداد "حماس" لمواصلة المفاوضات مع إسرائيل عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن أولوية الحركة هي إعادة إعمار قطاع غزة ووصول المساعدات الإنسانية وتحرير الرهائن والأسرى لدى الجانبين.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة استعداد روسيا لمواصلة المساهمة في جهود التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.