  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" ينشر أسماء وصور 7 من عناصره استشهدوا جراء قصف إسرائيلي جنوب لبنان (صور)

السبت 02 مارس 2024 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينشر أسماء وصور 7 من عناصره استشهدوا جراء قصف إسرائيلي جنوب لبنان (صور)



بيروت/سما/

نعى "حزب الله" اللبناني 7 من مقاتليه استشهدوا بالقصف الإسرائيلي جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد شلهوب "شهاب" مواليد عام 1993 من بلدة قانا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كما نعى "حزب الله" كل من "الشهيد المجاهد محمد علي غبريس "كربلا" مواليد عام 1994 من بلدة طيردبا في جنوب لبنان"، و"الشهيد المجاهد مصطفى حسين سلمان "الحر" مواليد عام 1998 من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، و"الشهيد المجاهد علي عبد النبي قاسم "سراج" مواليد عام 1993 من بلدة محرونة في جنوب لبنان"و "الشهيد المجاهد فاروق محمد حرب "ذو الفقار" مواليد عام 1986 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان والشهيد المجاهد عباس أحمد خليل "أبو أحمد ساجد" مواليد عام 1988 من بلدة السمّاعية في جنوب لبنان والشهيد المجاهد حسين محمد بدوي "حسيني" مواليد عام 1985 من بلدة دير قانون رأس العين جنوب لبنان".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تقدم شرطا جديدا لمصر وقطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا

غانتس يتوجه إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو الغاضب

بايدن يعلن أن بلاده ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة.. ويرتكب زلة جديدة

"القسام" تعلن مقتل 7 أسرى إسرائيليين.. أحدهم صديق مقرب من نتنياهو (شاهد)

جون ستيوارت ينتقد تغطية CNN "لمجزرة الطحين" في غزة

"هآرتس": تفسيرات "إسرائيل" بشأن مجزرة المساعدات في غزة غير مقنعة.. وهذه تداعياتها

وزير الخارجية الإسرائيلي مهاجما أردوغان: "من الأفضل أن تصمت وتخجل!"

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-02_14-55-03

الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة.. شاهد

وفد من حماس في القاهرة خلال ساعات لتسليم رد الحركة النهائي على "إطار باريس 2"

thumbs_b_c_9d2150c72fa9d1aa7656fc7e2689836b

مصر تعلن إسقاط مساعدات جديدة جوا على شمال غزة

سفير أمريكي سابق: "إسرائيل" تقوم بأسوأ إذلال للولايات المتحدة رأيته في حياتي

photo_2024-03-02_14-33-25

فيديو: الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية