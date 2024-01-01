فيديو: الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح

غزة/سما/

استشهد، ظهر اليوم السبت، 11 مواطنا وأصيب نحو 50 اخرين من بينهم اطفال نتيجة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لخيام نازحين وتجمع للمواطنين بجوار بوابة مستشفى الاماراتي للولادة بتل السلطان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن من بين الشهداء المسعف عبد الفتاح ابو مرعي وهو على رأس عمله داخل المستشفى الإماراتي،و الممرض سالم جمعة شراب. <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 30320 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 71533 إصابة.

هذا وقد ارتكب الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 92 مواطنا، وإصابة 156 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.