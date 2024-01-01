الصين تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

غزة / سما /

جددت الصين دعوتها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ قرابة خمسة أشهر.

جاء ذلك على لسان ممثل بكين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف تشين شو، في كلمة خلال جلسة عن "الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي"، بمجلس حقوق الإنسان الأممي.

المندوب الصيني أشار إلى أن غزة تشهد "أزمة إنسانية غير مسبوقة".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار مطلب المجتمع الدولي وقاعدة أساسية للتوصل إلى السلام".

ودعا "إسرائيل" إلى تنفيذ تعليمات محكمة العدل الدولية بخصوص تدابير منع الإبادة الجماعية، مشدداً على ضرورة السماح بنشاط المؤسسات والمنظمات الإغاثية الإنسانية في غزة.

وأكد دعم الصين "المطالب المحقة" للشعب الفلسطيني، ومعارضتها بقوة احتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها قسراً.