الاحتلال اعتقل 7335 مواطنا في الضفة منذ بدء العدوان

الضفة المحتلة / سما /

قالت "هيئة الأسرى والمحررين"، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 7335 معتقلا.

وأوضحا، في بيان صادر عنهما، اليوم السبت، أن هذه الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأضافا، أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس، واليوم السبت 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، حيث توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: أريحا، الخليل، بيت لحم، جنين، والقدس، رافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، والاستيلاء على الأموال.