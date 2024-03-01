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الصحة بغزة: ارتقاء 92 شهيدًا وإصابة 156 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت 02 مارس 2024 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: ارتقاء 92 شهيدًا وإصابة 156 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 148 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92  شهيدًا و 156 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30320 شهيدًا، و 71533 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الصحة بغزة

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