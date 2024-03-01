تركيا: جميع أعضاء حكومة الاحتلال سيحاسبون أمام العدالة

انقرة / سما /

أعربت تركيا عن إيمانها بأن جميع أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي سيحاسبون أمام العدالة عاجلا أم آجلا على جرائمهم المستمرة بحق سكان قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، عبر منصة إكس.

وقال كتشالي، إن "تركيا تتابع عن كثب الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية".

وأضاف "نؤمن بأن جميع أعضاء حكومة الاحتلال سيحاسبون أمام العدالة عاجلا أم آجلا على الجرائم التي يرتكبونها في غزة".

وتابع: "يجب على حكومة الاحتلال أن تضع حدا للمجزرة العشوائية والممنهجة والمتعمدة في حق سكان غزة".