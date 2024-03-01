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الاحتلال يحطم محتويات مطبعتين ويستولي على معداتهما جنوب جنين

السبت 02 مارس 2024 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحطم محتويات مطبعتين ويستولي على معداتهما جنوب جنين



جنين / ٍسما /

حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محتويات مطبعتين، واستولت على معداتهما، في بلدتي جبع وصانور جنوب جنين.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جبع، واستولت على معدات مطبعة تعود للمعتقل ساهر أبو عون، عقب خلع أبوابها، وتفتيشها، وتحطيم محتوياتها .

 

من جهته، قال المواطن بسام عيسة، إن قوات الاحتلال حطمت محتويات مطبعته، واستولت على 6 ماكينات طباعة، و4 أجهزة حاسوب، وجهاز "لابتوب"، ومعدات أخرى تقدر قيمتها بنحو 100 ألف شيقل.

 

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرابة وسيلة الظهر، وداهمت أحيائها، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات .

#جنين #الاحتلال #مطبعة

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