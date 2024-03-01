  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الأميركي: نفذنا ضربة ضد صاروخ تابع للحوثيين في اليمن

السبت 02 مارس 2024 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأميركي: نفذنا ضربة ضد صاروخ تابع للحوثيين في اليمن



واشنطن / سما /

قال قادة عسكريون أميركيون، اليوم السبت، إن الجيش الأميركي نفذ ضربة ضد صاروخ أرض-جو تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كان مجهزاً للإطلاق من اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية على موقع "إكس" أن الحوثيين أطلقوا، أمس الجمعة، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن.

وكانت الجماعة قد أعلنت، أمس الجمعة، تنفيذ هجوم أميركي بريطاني بغارتين استهدفتا منطقة الجبّانة بمدينة الحديدة الساحلية غربيّ اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة في شريطها العاجل: "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الجبّانة غربيّ مدينة الحديدة".

ويوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين، وفق إعلام يمني.

وتُعَدّ محافظة الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، لكونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

وبدأ الحوثيون باستهداف السفن التجارية الدولية بطائرات مسيَّرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وقالوا إن هجماتهم تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة بوجه الحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

في المقابل، يشنّ تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع الحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، منذ 12 يناير/ كانون الثاني، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.

ومع تدخل واشنطن ولندن، واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كلّ السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.

#الجيش الأميركي #اليمن #الحوثيين

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تقدم شرطا جديدا لمصر وقطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا

غانتس يتوجه إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو الغاضب

بايدن يعلن أن بلاده ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة.. ويرتكب زلة جديدة

"القسام" تعلن مقتل 7 أسرى إسرائيليين.. أحدهم صديق مقرب من نتنياهو (شاهد)

جون ستيوارت ينتقد تغطية CNN "لمجزرة الطحين" في غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي مهاجما أردوغان: "من الأفضل أن تصمت وتخجل!"

بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية"في غزة.. دولة ترفع دعوى على ألمانيا بمحكمة العدل

الأخبار الرئيسية

حرب غزة

صحيفة فرنسية: إسرائيل تتبع استراتيجية فوضى غير مقبولة في غزة

هدنة

إسرائيل تبلغ مصر وقطر رفضها لمحادثات أخرى قبل تلقي رد من حماس

الحرب في اليوم 148 : شهداء بالعشرات وغارات ليلية على دير البلح وجباليا

20240301135901reup-2024-03-01t135652z_264866226_rc2o6z9e7lb7_rtrmadp_3_cuba-usa-congress.h-1-730x438

إلهان عمر: الإدارة الأمريكية منحت إسرائيل “الضوء الأخضر” لمذبحة الفلسطينيين

photo_2024-03-02_01-20-56

"هآرتس": تفسيرات "إسرائيل" بشأن مجزرة المساعدات في غزة غير مقنعة.. وهذه تداعياتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية