الجيش الأميركي: نفذنا ضربة ضد صاروخ تابع للحوثيين في اليمن

واشنطن / سما /

قال قادة عسكريون أميركيون، اليوم السبت، إن الجيش الأميركي نفذ ضربة ضد صاروخ أرض-جو تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كان مجهزاً للإطلاق من اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية على موقع "إكس" أن الحوثيين أطلقوا، أمس الجمعة، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه البحر الأحمر من اليمن.

وكانت الجماعة قد أعلنت، أمس الجمعة، تنفيذ هجوم أميركي بريطاني بغارتين استهدفتا منطقة الجبّانة بمدينة الحديدة الساحلية غربيّ اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة في شريطها العاجل: "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الجبّانة غربيّ مدينة الحديدة".

ويوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين، وفق إعلام يمني.

وتُعَدّ محافظة الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، لكونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

وبدأ الحوثيون باستهداف السفن التجارية الدولية بطائرات مسيَّرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وقالوا إن هجماتهم تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة بوجه الحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

في المقابل، يشنّ تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع الحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، منذ 12 يناير/ كانون الثاني، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.

ومع تدخل واشنطن ولندن، واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كلّ السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.