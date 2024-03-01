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جنوب إفريقيا: قتل من كانوا ينتظرون المساعدات عمل وحشي ينتهك أوامر العدل الدولية

السبت 02 مارس 2024 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب إفريقيا: قتل من كانوا ينتظرون المساعدات عمل وحشي ينتهك أوامر العدل الدولية



جوهانسبرغ / سما /

قالت جنوب إفريقيا، الجمعة، إن قتل الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة، يمثل انتهاكا للأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان لها أن “جنوب إفريقيا تندد بالمذبحة التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منقذة للحياة”.

وأضافت أن “العمل الوحشي الأحدث هو انتهاك آخر للقانون الدولي وللأوامر المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.

وأضافت أن “الدعوة الفورية وغير المشروطة لوقف إطلاق النار أصبحت الآن ضرورة أخلاقية لإنقاذ الأرواح”.

#جوهانسبرغ #جنوب إفريقيا #محكمة العدل الدولية

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