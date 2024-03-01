حالة الطقس: أجواء غائمة نهارا وباردة ليلاً

رام الله / سما /

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم السبت، صافياً إلى غائم جزئي ومغبراً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاحد: يكون الجو غائماَ الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الإثنين: يكون الجو غائماَ الى غائم جزئي، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.