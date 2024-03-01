الحرب في اليوم 148 : شهداء بالعشرات وغارات ليلية على دير البلح وجباليا

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٨ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ١٦ مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٩٣ شهيد شهدا زو ٩٢٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٠٢٢٨ شهيد و ٧١٣٧٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وسط القطاع

واستشهد في ساعات الليل ١٥ مواطن في الاستهدافات التي شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع وشملت استهداف منزلاً يعود لعائلة الفليت شرقي المدينة خلف عدداً من الشهداء والاصابات واستهداف ارض زراعية بصاروخين في منطقة أم ظهير جنوب المدينة.



كما استهدف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة ابو سيف في منطقة البصة شمالي غرب المدينة مخلفاً عدداً من الشهداء والاصابات واستهدف بصاروخين ارضاً زراعية في المناطق الشرقية للمدينة.



وقصفت طائرات مسجد البخاري في شارع البركة جنوب المدينة.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة راضي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وانتشل مسعفون جثمان شهيد من منطقة المغراقة شمال النصيرات وسط قطاع غزة



غزة والشمال

وفي مدينة غزة ارتفع عدد ضحايا مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي صباح الخميس الى ١١٥ شهيد و ٧٦٠ جريح بعد وصول ثلاثة شهداء الى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد بغزة.

وانتشل مسعفون جثامين ١٧ شهيد من عائلة نعيم بعد تراجع الدبابات في حي الزيتون.

وارتقى عدد من الشهداء وإصابة آخرين جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "شبات" في بيت حانون شمال قطاع غزة



جنوب القطاع

وتواصل العملية العسكرية البرية في محافظة خان يونس واستهداف الاحتلال سيارة مدنية بصاروخ من الاستطلاع قرب حمد ما اسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات شمال غرب خان يونس فيما قام جنود الاحتلال بتدمير مربعات سكنية في منطقة المشروع.

وفي رفح قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة أبو غالي في منطقة يبنا جنوب المدينة ما أسفر عن استشهاد طفل واصابة ١١ مواطنا.

ودمر الاحتلال في وقت سابق منزلين في شرق وشمال المدينة ما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين واصابة أعداد اخرى.