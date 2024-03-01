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17 شهيدا على الأقل في قصف الاحتلال 3 منازل في جباليا ودير البلح

السبت 02 مارس 2024 03:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
17 شهيدا على الأقل في قصف الاحتلال 3 منازل في جباليا ودير البلح



غزة/سما/

ارتقى 17 شهيدا على الأقل وأصيب العشرات، إثر استهداف قوات الاحتلال ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا في قطاع غزة.

واكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلين مجهولين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن 15 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عدا عن عشرات الجرحى، وإلى أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تبحث في ركام المنزلين المستهدفين.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا يأوي 70 شخصا، وأنه تم نقل شهيدين إلى المستشفى، في حين ستقوم طواقم الدفاع المدني صباح غد السبت لكشف مصير من كانوا في المنزل، وسط حديث عن مجزرة.

يتبع...

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