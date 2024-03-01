استشهاد طفلة رضيعة شمال غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية (صورة)

ونشرت وسائل إعلام صورة الطفلة مرفقة إياها بتعليق "حصلت على الحليب لكن الوقت نفد".

استشهدت الطفلة الرضيعة (ابنة هبة زيادة) في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، بسبب الجفاف وسوء التغذية، وعلى الرغم من أن الطفلة حصلت على الحليب، إلا أنه جاء متأخرا بسبب تدهور صحتها.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة يوم الخميس، مصرع 10 أطفال في مستشفى كمال عدوان نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وقال القدرة: "استشهاد 4 أطفال آخرين نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، لترتفع حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف إلى 10 شهداء شمال غزة".

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع 700 ألف مواطن. آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والمسنين شمال غزة معرضون للموت نتيجة الجفاف وسوء التغذية، نطالب الأمم المتحدة بالتحرك فورا وبكل السبل لمنع الكارثة الإنسانية شمال غزة".

وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مزرية ومأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق على مدار 147 يوما، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.