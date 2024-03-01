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المغرب: 100 مظاهرة في 48 مدينة دعما لغزة

الجمعة 01 مارس 2024 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب: 100 مظاهرة في 48 مدينة دعما لغزة



الرباط/سما/

أعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، تنظيمها، الجمعة، 100مظاهرة في 48 مدينة؛ دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة (غير حكومية)، في بيان، إن "نحو 100 وقفة ومسيرة تم تنظيمها في نحو 48 مدينة، استجابة لنداء الهيئة، تضامنا مع غزة وكامل فلسطين في جمعة طوفان الأقصى رقم 21".

ومن بين المدن التي عرفت هذه الوقفات والمسيرات، تازة ووجدة (شرق) والجديدة والدار البيضاء وتمارة(غرب) وأكادير (وسط)، وفق البيان، خاصة "بعد صلاة الجمعة، وأوقات أخرى".

وبحسب البيان، "ردد المحتجون، شعارات تندد بمجازر الإبادة (الإسرائيلية) واستهداف المدنيين بغزة وسياسة التجويع ومحاولات التهجير القسري لسكان غزة وبالصمت الدولي والعربي".

وطالب المشاركون، وفق البيان، المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته في حماية المدنيين الذين ينكل بهم يوميا في ظل التلويح باستهداف النازحين بمدينة رفح الفلسـطينية.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت تل أبيب والرباط استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بعد توقفها عام 2000، ليبدأ توافد المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب، وبمستويات رفيعة، ثم توقفت تلك الزيارات منذ بدء الحرب على غزة.​​​​​​​

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من مدن المغرب، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

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