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وزير الخارجية الإسرائيلي مهاجما أردوغان: "من الأفضل أن تصمت وتخجل!"

الجمعة 01 مارس 2024 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي مهاجما أردوغان: "من الأفضل أن تصمت وتخجل!"



القدس المحتلة/سما/

بكلمات "حادة"، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية مواقف الأخير من الحرب على غزة.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر كاتس صورة تظهر لقاء أردوغان برئيس  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، معلقا عليها بالقول: "يتهم أردوغان، الذي ينفذ مذبحة منتظمة للأكراد في تركيا والمنطقة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية متعمدة في غزة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "السيد أردوغان، نحن لسنا مثلكم..نحن نقاتل شركاءكم من حماس الذين استضفتموهم في تركيا ومكنتموهم من تنفيذ المجازر والقتل.. من الأفضل أن تصمت وتخجل!"


وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن القانون والعدالة سقطا ضحية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متهما الدول الغربية بالضلوع في إراقة الدماء في القطاع.


جدير بالذكر أن إسرائيل استهدفت يوم أمس الخميس مجموعة من المواطنين الفلسطينيين، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.

وقد ادعى الجيش الإسرائيلي أن الحشود الفلسطينية هاجمت شاحنات المساعدات، مما أدى إلى مقتل العشرات بسبب الازدحام الشديد والدهس.

وفشل مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الجمعة في إقرار بيان يحمل إسرائيل مسؤولية المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بعد أن صوتت الولايات المتحدة ضد نص البيان الذي طرحته الجزائر.

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