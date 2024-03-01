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بايدن يعلن أن بلاده ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة.. ويرتكب زلة جديدة

الجمعة 01 مارس 2024 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعلن أن بلاده ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لغزة.. ويرتكب زلة جديدة



واشنطن/سما/

 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية لقطاع غزة في الأيام المقبلة.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض “سننضم الى أصدقائنا في توفير المساعدات الملقاة من الجو”، مشيرا إلى أن “تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا”، وأن إدارته “ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة”.

وأضاف “نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات”.

 

زلة جديدة

وفي زلة جديدة، قال بايدن إن الإنزال الجوي سيتم على أوكرانيا بدل غزة، وهو ما أثار عاصفة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أثار ذلك أسئلة وجهها صحافيون للمتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لاحقا.

 

 

ممر بحري للمساعدات

وقال كيربي، في مؤتمره الصحافي اليومي إن الولايات المتحدة ستضاعف جهودها لفتح ممر بحري إلى غزة لتوصيل “كميات كبيرة مأمولة” من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وأضاف كيربي في إفادة صحافية أن الممر البحري سيكون على رأس الجهود الرامية إلى توسيع نطاق توصيل المساعدات وأن واشنطن “ستواصل الضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المزيد من الشاحنات وفتح المزيد من الطرق” إلى غزة.

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