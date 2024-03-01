فيديو: مشاهد توثق إعدام قناصة الاحتلال شقيقين في خانيونس

غزة/سما/

بث نشطاء فلسطينيون، مقطعا التقطه الشاب محمد الفرا، من خان يونس، للحظة قيام قناصة الاحتلال بإعدامه وإعدام شقيقه أمام عينه.



وتظهر اللقطات الأخوين، وهما يتفقدان حيهما، في خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال، واندهاشهما من حجم الدمار فيه، قبل أن يبدأ قناص للاحتلال بإطلاق النار عليهما، ويسقط الشاب عمر الفرا شهيدا على الفور، أمام عيني شقيقه.



واستمر الشاب الذي صرخ من طلقات اخترقت رجليه، بالنداء على شقيقه وهو يبكي، ويطلب منه الزحف للابتعاد عن مرمى القناصة، لكن إصابة شقيقه كانت قاتلة على الفور.



وقال نشطاء؛ إن محمد بقي ينزف لمدة 24 ساعة، قبل أن يستشهد متأثرا بإصابته، وعثر على جثماني الشقيقين، والمقطع الذي يوثق إعدامهما بعد انسحاب قوات الاحتلال بصورة كاملة من المنطقة التي قتلا فيها.



يشار إلى أن قوات الاحتلال، تتعمد قتل الفلسطينيين الذين نزحوا عن أحيائهم خلال الاجتياحات، حين يسعون للعودة، من أجل أخذ حاجياتهم أو البحث عن بقايا طعام تركوه، في ظل التجويع الوحشي الذي يمارس بحقهم.



ونشر النشطاء لقطات لإداء صلاة الجنازة على الشقيقين ودفنهما بعضهما بجانب بعض، بعد العثور على جثمانيهما.

