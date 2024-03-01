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بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية"في غزة.. دولة ترفع دعوى على ألمانيا بمحكمة العدل

الجمعة 01 مارس 2024 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية"في غزة.. دولة ترفع دعوى على ألمانيا بمحكمة العدل



وكالات/سما/

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، أن جمهورية نيكاراغوا رفعت دعوى قضائية ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية" وتقديم مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ووقف تمويل "الأونروا".

وقالت نيكاراغوا في مذكرة نشرتها محكمة العدل الدولية، إنه من خلال هذه الإجراءات "تسهل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية (بحق الفلسطينيين)، وهي في كل الأحوال فشلت في التزامها ببذل كل ما هو ممكن لمنع ارتكاب إبادة جماعية".

وأضافت: "لا يمكن لألمانيا أن تنكر معرفتها باللاشرعية الخطيرة لسلوك إسرائيل، ولا يمكنها أن تنكر أن معرفتها أدت إلى التزامات على ألمانيا بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية".

وكانت نيكاراغوا تقدمت مطلع الشهر الماضي، بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها التي رفعتها على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.

وذكرت المحكمة في بيان سابق أن نيكاراغوا تعتبر سلوك إسرائيل "انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة لاهاي بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. ورفضت إسرائيل الاتهام ووصفته بأنه "فاحش"، قائلة إنه "يمثل فرية دموية معادية للسامية وقلبا للمحرقة".

وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن وقف إطلاق النار.

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