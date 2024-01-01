شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد عشرات المواطنين، وجرح آخرون، اليوم الجمعة، إثر قصف جوي ومدفعي إسرائيلي، استهدف منازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

واستشهد طفل، وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال، منزلا لعائلة أبو غالي في مخيم يبنا وسط رفح جنوب القطاع، كما أدى قصف منزل عائلة "شبات" في بيت حانون شماله، لاستشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

واستشهد مواطن، جراء إطلاق طائرة مسيرة النار تجاهه في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي غارات على منطقة قليبو المقابلة للمستشفى الأندونيسي شمالا.

كما استشهد في وقت سابق من اليوم، مواطنان، إثر قصف طيران الاحتلال مركبة، ومجموعة من المواطنين قرب مدينة حمد في خان يونس جنوبا.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح، فيما شهدت بيت لاهيا، ومنطقة الشيخ زايد، والمنطقة الشرقية من مخيم جباليا شمال القطاع سلسلة غارات بالطيران الحربي، كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في منطقة المشروع غرب خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 3 شهداء الى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد بغزة

وأكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة بغزة ارتفاع ضحايا مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي صباح امس الى 115 شهيد و760 جريح

وشدد على أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم ابادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع 700 الف مواطن، مشيرا إلى أن الاف الاطفال والنساء الحوامل والمرضى والمسنين شمال غزة معرضين للموت نتيجة الجفاف وسوء التغذية

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة الامم المتحدة بالتحرك فورا وبكل السبل لمنع الكارثة الانسانية شمال غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة راح ضحيتها 193 شهيدا و920 جريحا، خلال الـ24 ساعة الماضي في قطاع غزة، مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه الـ147.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30228 شهيدا، و71377 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منوهةً إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

وصباح اليوم استشهد مواطن وأصيب آخرون، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو ليلة في بلدة الشوكة شرق رفح جنوب القطاع، فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار.

واستشهد 3 مواطنين بينهم طفل وجرح آخرون، في قصف مدفعية الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب القطاع.

وتوغلت دبابات وجرافات الاحتلال في بلدة القرارة شمال خان يونس، وسط قصف مدفعي كثيف للبلدة.

واستشهد 5 مواطنين وجرح ثلاثة آخرين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمنطقة "المصلبة" شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين عشرات الشهداء من عائلة نعيم، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي الزيتون شرق مدينة غزة.

واستشهد 6 مواطنين وجرح آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يواصل استهداف الأحياء السكنية وطواقمها تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان، مطالبة بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية لأن مستشفيات القطاع عاجزة عن تقديم العلاج للجرحى.

وأضافت أن "الاحتلال يمعن في سياسة العقاب الجماعي وتجويع شعبنا ولا يبالي بالنداءات الدولية".