  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هولندا: طلبنا من "ّإسرائيل" توضيحا حول "مجزرة الطحين" بغزة

الجمعة 01 مارس 2024 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا: طلبنا من "ّإسرائيل" توضيحا حول "مجزرة الطحين" بغزة



أمستردام/سما/

قالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت، الجمعة، ما حدث في قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات مأساة مروعة، وطلبنا من إسرائيل توضيحا بشأنه.

جاء ذلك في سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة "إكس" حول "مجزرة الطحين" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت سلوت: "يجب على إسرائيل أن تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يعانون في غزة بشكل آمن ودون عوائق".

وحول "مجزرة الطحين"، قالت سلوت​​​​​​​، إنه "من المهم تحديد ما حدث بالضبط، وطلبت هولندا توضيحا من إسرائيل".

وجددت "دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بغزة، حتى يتسنى تسليم المساعدات الطارئة على نطاق واسع وإطلاق سراح الرهائن".

والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ما أدى إلى ارتقاء 112 شهيدا وإصابة 760 شخصا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تقدم شرطا جديدا لمصر وقطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا

وزير إسرائيلي يدعو إلى "محو" شهر رمضان

يعيش في صدمة بسبب غزة.. صحيفة عبرية: جيش الاحتلال يطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري ..

واشنطن تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان بشأن “مجزرة الطحين” بغزة

الأمين العام يدين مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات شمال غزة

عضوان من "كابينت الحرب" يخرجان في مظاهرة للمطالبة بعودة المحتجزين لدى "حماس"

جون ستيوارت ينتقد تغطية CNN "لمجزرة الطحين" في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-01_19-24-45

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

65e21d20423604382a481808

"إسرائيل" تقدم شرطا جديدا لمصر وقطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا

الصحة العالمية: كلّ شرايين الحياة قُطعت عن غزة

65e1e7ac4c59b75a0d0f9164

"حزب الله" يستهدف جنودا وموقعا للجيش الإسرائيلي ويؤكد إسقاط "محلّقة" إسرائيلية

عضوان من "كابينت الحرب" يخرجان في مظاهرة للمطالبة بعودة المحتجزين لدى "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية