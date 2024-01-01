تقرير إسرائيلي يكشف حجم المعاناة التي يعيشها جنود الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير إسرائيلي عن حجم المعاناة التي يعيشها جنود جيش الاحتلال في قطاع غزة، بعد مرور نحو خمسة شهور على الحرب.

وكشف موقع "والا" العبري أن عناصر جيش الاحتلال المتواجدين في قطاع غزة، يتم نقلهم كل فترة بين القطاعات، بسبب وجود أزمة في الطعام، وأماكن النوم.

وتابع التقرير "لا يتحمل الكثير منهم الضائقة النفسية ويتركون الجيش".

وذكر التقرير أن العناصر الموكلين بمهام قيادة الجرافات والآليات، كانوا يعملون دون مشاكل كبيرة في بداية المعركة البرية، لكن بعد مرور نحو خمسة شهور بات يتم تسريحهم، لأسباب بينها العبوات الناسفة والألغام التي يزرعها المقامومون.



إضافة إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها، وتعذر جيش الاحتلال عن توفير متطلبات الحياة الأساسية لهم.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن الجمعة ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 582 بينهم 242 منذ بداية الحرب البرية.