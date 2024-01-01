  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير إسرائيلي يكشف حجم المعاناة التي يعيشها جنود الاحتلال في قطاع غزة

الجمعة 01 مارس 2024 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير إسرائيلي يكشف حجم المعاناة التي يعيشها جنود الاحتلال في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير إسرائيلي عن حجم المعاناة التي يعيشها جنود جيش الاحتلال في قطاع غزة، بعد مرور نحو خمسة شهور على الحرب.

وكشف موقع "والا" العبري أن عناصر جيش الاحتلال المتواجدين في قطاع غزة، يتم نقلهم كل فترة بين القطاعات، بسبب وجود أزمة في الطعام، وأماكن النوم.

وتابع التقرير "لا يتحمل الكثير منهم الضائقة النفسية ويتركون الجيش".

وذكر التقرير أن العناصر الموكلين بمهام قيادة الجرافات والآليات، كانوا يعملون دون مشاكل كبيرة في بداية المعركة البرية، لكن بعد مرور نحو خمسة شهور بات يتم تسريحهم، لأسباب بينها العبوات الناسفة والألغام التي يزرعها المقامومون.

إضافة إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها، وتعذر جيش الاحتلال عن توفير متطلبات الحياة الأساسية لهم.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن الجمعة ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 582 بينهم 242 منذ بداية الحرب البرية.

الأكثر قراءة اليوم

وزير إسرائيلي يدعو إلى "محو" شهر رمضان

يعيش في صدمة بسبب غزة.. صحيفة عبرية: جيش الاحتلال يطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري ..

واشنطن تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان بشأن “مجزرة الطحين” بغزة

الأمين العام يدين مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات شمال غزة

رئيس الشاباك يحذر من القيود بالقدس في رمضان: الأوضاع قد تتدهور بسرعة ..

عضوان من "كابينت الحرب" يخرجان في مظاهرة للمطالبة بعودة المحتجزين لدى "حماس"

جورج غالاوي يعود للبرلمان البريطاني في تصويت وصف بـ”استفتاء على حرب غزة”

الأخبار الرئيسية

الصحة العالمية: كلّ شرايين الحياة قُطعت عن غزة

65e20547423604684e229f98

جيش الاحتلال يقول إنه مستعد لمواجهة التصعيد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان

65e1e7ac4c59b75a0d0f9164

"حزب الله" يستهدف جنودا وموقعا للجيش الإسرائيلي ويؤكد إسقاط "محلّقة" إسرائيلية

عضوان من "كابينت الحرب" يخرجان في مظاهرة للمطالبة بعودة المحتجزين لدى "حماس"

"القسام" تعلن مقتل 7 أسرى إسرائيليين.. أحدهم صديق مقرب من نتنياهو (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية