نبيه بري: سقوط الجغرافيا الفلسطينية هو سقوط للأمن القومي العربي

بيروت/سما/

صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الجمعة، بأن سقوط الجغرافيا الفلسطينية سيكون بمثابة سقوط للأمن القومي العربي مؤكدا أن قدر لبنان أن يدفع ثمنا باهظا لقاء وقوفه مع فلسطين.

وقال بري خلال استقباله الأمين العام وأعضاء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة وسط العاصمة بيروت إن "سقوط الجغرافيا الفلسطينية العربية لا سمح الله لن يكون سقوطا لفلسطين فحسب، إنما هو سقوط للأمن القومي العربي وسقوط للإنسانية جمعاء التي تمتحن كل يوم إزاء إخفاقها في لجم عدوانية إسرائيل".

وأكد أن "ما يبعث على الأمل أن فلسطين ليست وحدها، حيث يلتقي أصحاب الكلمة من كل العالم العربي في لبنان دعما لفلسطين ورفضا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة وآخرها المجزرة الإرهابية التي ارتكبت أمس بحق النازحين في شمال غزة". ولفت بري إلى أن" قدر لبنان أن يدفع ثمنا باهظا لقاء وقوفه مع فلسطين".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، عن سقوط نحو 30 ألف قتيل و70 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.