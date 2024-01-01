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جيش الاحتلال يقول إنه مستعد لمواجهة التصعيد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان

الجمعة 01 مارس 2024 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقول إنه مستعد لمواجهة التصعيد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لشهر رمضان المبارك، وقد تم خلالها تنفيذ تدريبات تحاكي سيناريوهات التصعيد في الضفة الغربية.

ومر قادة الكتائب على عدد من المحطات بقيادة قادة الألوية، حيث تمت محاكاة سيناريوهات مختلفة وطرق التعامل.

وتضمن التدريب محاكاة الكمائن وحماية المستوطنات وسيناريوهات ما أسماه الإعلام العبري بـ"أعمال الشغب".

وتحدث رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي فخاطب القادة قائلا: "إن النشاط المكثف الذي يقوم به جيش الدفاع الإسرائيلي بالتعاون مع الشاباك لمكافحة الإرهاب في إيوش يمنع التصعيد الأمني، ويسمح لنا بالتركيز على القتال في غزة ولبنان".

وأردف: "تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة بأن تصلوا مستعدين وأقوياء لكل مهمة، وهذا أكثر أهمية في شهر رمضان".

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