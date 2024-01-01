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واس: عبور أكثر من 400 شاحنة إغاثية سعودية حتى الآن منفذ رفح الحدودي

الجمعة 01 مارس 2024 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
واس: عبور أكثر من 400 شاحنة إغاثية سعودية حتى الآن منفذ رفح الحدودي



الرياض/سما/

عبرت لغاية اليوم الجمعة منفذ رفح الحدودي أكثر من 400 شاحنة إغاثية سعودية متوجهة إلى قطاع غزة، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ذلك يأتي "ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأشارت "واس" إلى أنه في مطلع الأسبوع الماضي، عبرت 22 شاحنة إغاثية منفذ رفح ليصبح بذلك إجمالي الشاحنات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي عبرت المنفذ أكثر من 400 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية متنوعة، لافتة إلى أن "ذلك يأتي في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ147، حيث يتواصل القصف في عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

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