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"المجاهدين" تعرض مشاهد من استهدافها لمسيّرة إسرائيلية بصاروخ "سام 7"

الجمعة 01 مارس 2024 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المجاهدين" تعرض مشاهد من استهدافها لمسيّرة إسرائيلية بصاروخ "سام 7"



عرضت "كتائب المجاهدين"، الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين"، مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع "سرايا القدس"، مسيّرة إسرائيلية بصاروخ "سام 7" في قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب المجاهدين" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف مجاهدي كتائب المجاهدين وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، لطائرة مسيرة صهيونية بصاروخ "سام 7" في محور جنوب شرق غزة".

كما عرضت كتائب المجاهدين مشاهد من استهداف مجاهديها قوات العدو الصهيوني ومغتصباته بالصواريخ وقذائف الهاون رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين .

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