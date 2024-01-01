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"حزب الله" يستهدف جنودا وموقعا للجيش الإسرائيلي ويؤكد إسقاط "محلّقة" إسرائيلية

الجمعة 01 مارس 2024 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يستهدف جنودا وموقعا للجيش الإسرائيلي ويؤكد إسقاط "محلّقة" إسرائيلية



أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة، استهدافه لجنود وموقع تابعين للجيش الإسرائيلي، وإسقاط "محلّقة" إسرائيلية جنوبي البلاد.


وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 06:20 من مساء‎ ‎يوم الجمعة ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏ 

- عند الساعة 2:00 من‎ ‏ بعد ظهر اليوم الجمعة (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية قوة ‏صهيونية في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا أفرادها ‏بين قتيل وجريح".‏

- عند الساعة 01:55 من‎ ‎ بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية  موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".

- عند الساعة 01:55 من‎ ‎ بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية".

- عند الساعة 01:07 من‎ ‎بعد ظهر اليوم الجمعة: "بعد رصد  ‌‏مجموعة من جنود الاحتلال الصهيوني كانت تستعد للتموضع في مستوطنة معيان باروخ، قام ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏ ‏بإطلاق مسيرة هجومية ‏انقضاضية باتجاهها واصابتها إصابة مباشرة". ‏

 - عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الخميس الجمعة: "أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية".

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