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جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود خلال الساعات الـ 24 الماضية بمعارك غزة

الجمعة 01 مارس 2024 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود خلال الساعات الـ 24 الماضية بمعارك غزة



القدس المحتلة/سما/

 أفادت معطيات الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بإصابة 5 جنود خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واستنادا إلى المعطيات فقد ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3014، من 3009 أمس الخميس.

وأشار معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، إلى أن “468 أصيبوا بجروح خطيرة و796 بجروح متوسطة و1750 بجروح طفيفة”.

وبذلك يكون 5 جنود أصيبوا منذ يوم أمس.

وتلفت المعطيات، إلى أنه “من بين هؤلاء 1432 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة” التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وأشار الجيش، إلى أن “296 من هؤلاء أصيبوا بجروح خطيرة و478 بجروح متوسطة و658 بجروح طفيفة.

واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن “317 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 36 بحالة خطيرة و193 متوسطة و88 طفيفة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي “ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 582 بينهم 242 منذ بداية الحرب البرية”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

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