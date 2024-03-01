عضوان من "كابينت الحرب" يخرجان في مظاهرة للمطالبة بعودة المحتجزين لدى "حماس"

القدس المحتلة/سما/

خرج عضوا مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس وهيلي تروبر، اليوم الجمعة، في مظاهرة للمطالبة بعودة المحتجزين لدى حركة "حماس".



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عضوي مجلس الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، بيني غانتس وهيلي تروبر، انضما أو خرجا للتظاهر في مسيرة أهالي المحتجزين إلى مدينة القدس.

وأكدت القناة أن كل غانتس وتروبر حملا "نقالة" ضمن مسيرة لأهالي وذوي المحتجزين، حيث حمل المشاركون في المسيرة 134 "نقالة" وهي عدد الرهائن أو المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.

חברי הקבינט, השרים בני גנץ וחילי טרופר, נשאו דברים רגע לפני היום השלישי לצעדה של משפחות חטופים: "המשימה לנצח ולהביא את כולם הביתה - היא של כולם"@moyshis pic.twitter.com/r6uv7J3ODE — כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2024



وفي وقت سابق من اليوم، صرح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة (الكابينيت)، بيني غانتس، بأن "الأولوية القصوى لإسرائيل، تتمثل في إعادة المحتجزين لدى حماس".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غانتس، قوله خلال مشاركته في مظاهرة مؤيدة لعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس من قطاع غزة: "هناك أولوية قصى لتل أبيب تقضي بالإسراع بعودة هؤلاء المحتجزين".



وأوضح بيني غانتس ، أن "إسرائيل تعمل على اتفاق يقضي بإعادة المحتجزين لدى حماس في غزة"، مشيرا إلى أنه "يجب بذل كل الجهود لإعادة هؤلاء المحتجزين إلى ديارهم".