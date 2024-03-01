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الرئاسي الليبي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة الرشيد بغزة

الجمعة 01 مارس 2024 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسي الليبي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة الرشيد بغزة



طرابلس/سما/

دان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

ودعا المنفي في بيان له اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "تشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل حيال جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في محيط دوار النابلسي بشارع الرشيد في القطاع".

وأكد على أن "ما حدث بشارع الرشيد وراح ضحيته 112 شهيدا و760 جريحا حتى الآن، يمثل جريمة غير مسبوقة في حملة الإبادة الجماعية التي تتصاعد، استهتارا بدماء الفلسطينيين واستفزازا لكل البشرية واحتقارا للقضاء الدولي وأحكامه الصادرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا صارخا لمبدأ التعايش الإنساني".

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