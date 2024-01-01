  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مقتل أحد قياديي الحرس الثوري في سوريا بغارة إسرائيلية

الجمعة 01 مارس 2024 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل أحد قياديي الحرس الثوري في سوريا بغارة إسرائيلية



طهران/سما/

نقلت وسائل إعلام إيرانية أنباء عن مقتل رضا زراعي أحد قياديي الحرس الثوري بغارة إسرائيلية فجر اليوم على بانياس السورية أثناء تفقده للقوات العسكرية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن: "المستشار العسكري للحرس الثوري في سوريا رضا زارعي، استشهد اليوم الجمعة إثر عدوان جوي صهيوني على ميناء بانياس السوري".


وفي وقت سابق، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في ريف مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص وسط سوريا بصاروخ موجه.

وكتبت إذاعة "شام إف إم": "تم استهداف سيارة قرب قرية النهرية بريف القصير، والمعلومات الأولية تفيد باستهدافها عبر الطيران المسير".

وأشارت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هذا الاستهداف.

وأفادت قناة الإخبارية السورية مساء الأربعاء بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي جوي في سماء العاصمة دمشق، مؤكدة إسقاط عدد من الصواريخ.

الأكثر قراءة اليوم

يعيش في صدمة بسبب غزة.. صحيفة عبرية: جيش الاحتلال يطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري ..

وزير إسرائيلي يدعو إلى "محو" شهر رمضان

واشنطن تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان بشأن “مجزرة الطحين” بغزة

بن غفير يمتدح الجنود الذين نفذوا مذبحة دوار النابلسي فجر اليوم بغزة

الأمين العام يدين مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات شمال غزة

الامم المتحدة : الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

رئيس الشاباك يحذر من القيود بالقدس في رمضان: الأوضاع قد تتدهور بسرعة ..

الأخبار الرئيسية

"القسام": أحد الأسرى القتلى صديق لنتنياهو...صورة

65e1e7ac4c59b75a0d0f9164

"حزب الله" يستهدف جنودا وموقعا للجيش الإسرائيلي ويؤكد إسقاط "محلّقة" إسرائيلية

عضوان من "كابينت الحرب" يخرجان في مظاهرة للمطالبة بعودة المحتجزين لدى "حماس"

سجون الاحتلال تفيض بالأسرى الفلسطينيين وتعيق اعتقالات جديدة

أبو عبيدة يعلن مقتل 7 أسرى إسرائيليين بسبب القصف المستمر على غزة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية