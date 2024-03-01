الأردن تنفذ 3 انزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

عمان/سما/

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وغذائية على شمال قطاع غزة.

وتمت العملية بمشاركة 3 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، ودخولها يومها السابع والأربعين بعد المئة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

المصدر: RT