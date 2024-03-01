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عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون الطريق المودية لمكتب السفارة الأمريكية في تل أبيب

الجمعة 01 مارس 2024 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون الطريق المودية لمكتب السفارة الأمريكية في تل أبيب



تل أبيب/سما/

نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" مظاهرة في تل أبيب أمام مكتب فرعي تابع للسفارة الأمريكية، حيث أغلق المشاركون فيها الطريق المودية للمكتب المذكور.

 

وقال الأهالي في بيانهم إن هذه الوقفة هي "تعبير عن الدعم لـ(الرئيس الأمريكي جو) بايدن والإدارة الأمريكية".

وجاء في البيان الذي نشروه أن "الإدارة الأمريكية ملتزمة بقضية المختطفين أكثر من الحكومة الإسرائيلية، ولذلك فإن أهالي المختطفين وناشطين آخرين سيطالبون الشخص المسؤول بالضغط لإنقاذ المختطفين من أسر حماس والحكومة المتطرفة".

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وأضاف البيان: "ندرك أن الطريق لإعادة المختطفين في صفقة مسؤولة تعيد الأمن إلى البلاد والمنطقة برمتها، هو من خلال الحكومة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس بايدن.. لقد وقفت حكومة الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل منذ اللحظة الأولى، وهي قادرة حتى الآن على الحرص على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم".

ولفت إلى أن "هذه أيام حرجة، الاتفاق مطروح على الطاولة، شهر رمضان على الأبواب ويجب استغلال كل ساعة للتوصل إلى حل".

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ويوم الأربعاء، بدأ أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين، مسيرة تحمل شعار "متحدون من أجل تحرير المخطوفين"، تستمر أربعة أيام انطلقت من كيبوتس رعيم، جنوب البلاد ومن المقرر أن تصل يوم غد السبت إلى القدس، حيث ستقم مسيرة في "ساحة باريس".

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