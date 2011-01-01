الإعلام العبري يزعم : اعتقال مسؤول أمني كبير في "حماس" عمل مع السنوار

القدس المحتلة/سما/

زعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت قياديا أمنيا كبيرا في حركة "حماس" كان مسؤولا عن أمن قادة الحركة.

وحسب تقرير الهيئة فإن المسؤول المعتقل كان "مكلفا بتنظيم أمن رؤساء المكتب السياسي لحماس، بما في ذلك رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقدم للقوات الإسرائيلية معلومات استخباراتية قيمة عن قادة حماس في غزة، بالإضافة إلى معلومات حول الأيام التي سبقت هجوم 7 أكتوبر والأيام الأولى للحرب".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الاثنين أن مسؤولين استخباراتيين وأمنيين إسرائيليين وأمريكيين وغربيين يعتقدون أن السنوار لا يزال مختبئا في الأنفاق تحت خان يونس ولم ينتقل إلى رفح أو يهرب إلى مصر.

يذكر أن السنوار من مواليد عام 1962، اعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بأربع مؤبدات قبل أن يفرج عنه بصفقة تبادل أسرى عام 2011، وعاد إلى نشاطه في قيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، ثم انتخب رئيسا للحركة في القطاع عام 2017 ومرة أخرى عام 2021.

وتعتبره إسرائيل مهندس عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023، وأعلنت أن تصفيته أحد أهداف عمليتها "السيوف الحديدية" على القطاع، والتي جاءت ردا على "طوفان الأقصى".