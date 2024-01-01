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أكثر من 30 مؤسسة إعلامية دولية تدعو لحماية الصحافيين في غزة من نيران الاحتلال

الجمعة 01 مارس 2024 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 30 مؤسسة إعلامية دولية تدعو لحماية الصحافيين في غزة من نيران الاحتلال



غزة / سما /

أعلنت أكثر من 30 مؤسسة إعلامية، في رسالة مفتوحة عن تضامنها مع الصحفيين العاملين في غزة، ودعت إلى حمايتهم وضمان حريتهم في أداء عملهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه وقعت على الرسالة التي نسقتها لجنة حماية الصحافيين، وكالات الأنباء العالمية “فرانس برس” و”أسوشيتد برس” و”رويترز”، بالإضافة إلى وسائل إعلام بارزة من بينها “نيويورك تايمز” و”بي بي سي نيوز” وصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة “منذ نحو خمسة أشهر، ظل الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في غزة – وهم المصدر الوحيد للتقارير الميدانية من داخل القطاع الفلسطيني – يعملون في ظروف غير مسبوقة”.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 89 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام في غزة قتلوا في الحرب، وفق أرقام لجنة حماية الصحافيين.

كما جاء في الرسالة التي وقعها أيضا اتحاد المذيعين الدوليين والرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار، أن “الصحفيين مدنيون ويجب على السلطات الإسرائيلية حماية الصحفيين باعتبارهم غير مقاتلين بموجب القانون الدولي”.

وتابعت “يجب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لهذه الحماية”.

هذا وقد وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 124 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى أن العشرات من الصحفيين فقدوا أفرادا من عائلاتهم في غزة، و1500 صحفي هجروا من منازلهم وأصبحوا نازحين في المستشفيات ومراكز الإيواء.

كما وثقت اعتقال 65 صحفيا في الأراضي الفلسطينية خلال ذات الفترة.

#غزة #الصحفيين #الاحتلال

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