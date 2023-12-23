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بالفيديو كتائب القسام تنشر: "ماذا تعتقدون؟"

الجمعة 01 مارس 2024 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو كتائب القسام تنشر: "ماذا تعتقدون؟"



غزة / سما /

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، رسلة مصوّرة أوردت فيها تساؤلًا عن مصير ثلاثة أسرى إسرائيليين لديها، كانت قد أعلنت سابقًا عن فقدانها الاتصال مع الخلية التي تتولى حراستهم.

وجاء في الفيديو الذي نشرته الكتائب على منصة تليغرام –اليوم الجمعة-، ما تعتقدون؟ 1-قتلوا جميعًا؟ 2- قتل بعضهم وأصيب الآخر؟ 3- ما زالوا على قيد الحياة؟ وختمت بعبارة: "الليلة سنخبركم بمصيرهم".

وكانت كتائب القسام قد نشرت أمس الخميس، فيديو أعلنت فيه أنها ستكشف مصير الأسرى الثلاثة اليوم الجمعة، وقالت فيه: " كنّا أعلنا فقد الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم بتاريخ 23-12-2023م"، و"انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم".

 

 

#كتائب القسام #الحرب #غزة #القسام

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