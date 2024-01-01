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الصحة: 193 شهيدًا و920 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة 01 مارس 2024 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 193 شهيدًا و920 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 147 على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 مجزرة  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 193 شهيدًا و 920 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30228 شهيدًا، و 71377 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#وزارة الصحة

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