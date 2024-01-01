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فرنسا تطالب بـ"العدالة" بعد استشهاد 100 فلسطيني في غزة

الجمعة 01 مارس 2024 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تطالب بـ"العدالة" بعد استشهاد 100 فلسطيني في غزة



غزة / سما /

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إنه غضب “لإطلاق النار على أكثر من 100 فلسطيني” كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة وطالب “بالحقيقة والعدالة” فيما يتعلق بدور الجنود الإسرائيليين في الحادث.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص أكثر من 100 فلسطيني أمس الخميس بينما كانوا ينتظرون تسليم مساعدات.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “هناك سخط شديد إزاء الصور القادمة من غزة، حيث استهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين. أعبر عن إدانتي الشديدة لعمليات إطلاق النار هذه وأدعو إلى الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي”.

وأضاف أنه من الضروري التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب.

وذكر وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه في حديث لإذاعة فرانس انتير اليوم الجمعة أن باريس ستدعم دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل.

وقال سيجورنيه للإذاعة “الوضع الإنساني كارثي منذ عدة أسابيع وما حدث لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه. يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الإنصات لهذا وعليها أن تتوقف”.

وتابع “لقد ذهبنا خطوة أبعد، الناس يتقاتلون من أجل الغذاء وهناك أعمال شغب. سمعت طلب الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل وأعتقد أن فرنسا ستؤيد ذلك”.

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