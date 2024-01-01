إيطاليا تدعو الى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة

روما / سما /

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، يوم الخميس، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

وفي منشور له على منصة "إكس"، طالب تاياني إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحماية السكان الفلسطينيين، وذلك عقب ارتكابها مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعد أن فتحت قواتها النار على حشد من المواطنين جاء لتسلم مساعدات إغاثية في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 100 شهيد.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن "الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لتسهيل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".

وأضاف تاياني "نحض إسرائيل بقوة على حماية السكان في غزة والتأكد بدقة من الحقائق والمسؤوليات".

من جهتها، قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في بيان "من الضروري أن تقوم إسرائيل بالقاء الضوء على هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات".

وأضافت ميلوني أن "سقوط ضحايا مدنيين إضافيين وبأعداد كبرى يفرض تكثيف الجهود فورا ... لإيجاد الظروف لوقف إطلاق النار".