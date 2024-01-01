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وزير إسرائيلي يدعو إلى "محو" شهر رمضان

الجمعة 01 مارس 2024 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يدعو إلى "محو" شهر رمضان



القدس المحتلة / سما /

دعا وزير إسرائيلي متطرف، الجمعة، إلى “محو” شهر رمضان وعدم التخوف من تصاعد التوتر بالضفة الغربية والقدس خلال الشهر، نتيجة الحرب على قطاع غزة.


وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، لإذاعة الجيش: “يجب محو المصطلح المسمى شهر رمضان، و(محو) خوفنا من هذا الشهر”.


وإلياهو هو وزير من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.


ويعرف إلياهو بتصريحاته المتطرفة ضد الفلسطينيين، بما فيها دعوته لإلقاء قنبلة نووية على الفلسطينيين في قطاع غزة.


ومؤخرا، أشارت تسريبات أمنية إسرائيلية عن مخاوف من تفجر الوضع في الضفة والقدس المحتلتين خلال شهر رمضان، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وقيود تعتزم حكومة تل أبيب فرضها على المسجد الأقصى خلال رمضان.


وتقول وسائل إعلام عبرية إن الإدارة الأمريكية تضغط على تل أبيب للتوصل إلى صفقة مع حماس بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بغزة قبل رمضان الذي يبدأ بعد نحو 10 أيام.


ومساء الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّه “من السابق لأوانه” القول إن تل أبيب توصلت إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.


وتُجرى حاليا مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع المحاصر.

#رمضان #شهر رمضان #وزير إسرائيلي

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